Папе Римскому Франциску проведут операцию из-за сужения кишечника Фото: REUTERS

Папе Римскому Франциску в среду, 7 июня, проведут операцию по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом. Об этом проинформировало агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу понтифика.

«Папе Римскому сделают лапаротомию и пластическую операцию на брюшной стенке с протезированием для лечения рецидивирующего, болезненного и усиливающегося сужения кишечника», - сообщило издание.

Уточняется, что операция будет проведена под общим наркозом в клинике Агостино Джемелли, где затем понтифик проведет несколько дней.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Папа Римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. Понтифик отметил, что нередко навещает Бенедикта XVI, который стал в 2013 году первым Папой Римским за последние несколько столетий, отрекшимся от престола, и объяснившим это решение тем, что оказался слишком слаб для управления церковью.

Напомним, 17 декабря 2022 года Папе Римскому Франциску исполнилось 86 лет.