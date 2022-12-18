Папа Римский Франциск подписал документ о своем отречении
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Папа Римский Франциск признался, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья, об этом сообщили в испанской газете ABC.
«Я уже подписал свое отречение», - поделился Папа Римский Франциск в интервью газете.
Кроме того, понтифик отметил, что нередко навещает Бенедикта XVI, который стал в 2013 году первым Папой Римским за последние несколько столетий, отрекшимся от престола, и объяснившим это решение тем, что оказался слишком слаб для управления церковью.
Франциск назвал «святым» 95-летнего Бенедикта.
Напомним, 17 декабря 2022 года Папе Римскому Франциску исполнилось 86 лет.
Как сообщал сайт KP.RU, в том же интервью Папа Римский Франциск заявлял, что конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время. Он сказал, что не видит конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено, есть много интересов.
Кроме того, в августе 2021 года источник в Ватикане сообщал, что Папа Римский Франциск может отречься от Святого престола, понтифик уже высказывал намерение уйти.
Как уточнялось, что причиной отречения может явиться плохое состояние здоровья Папы. В июле прошлого года Франциску провели операцию на кишечнике, после которой глава Римской католической церкви стал чувствовать себя хуже.