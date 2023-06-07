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НовостиПолитика7 июня 2023 11:17

ВСУ понесли большие потери, пытаясь прорвать оборону в Артемовске

Минобороны: ВСУ понесли большие потери, пытаясь прорвать оборону в Артемовске
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Вооружение силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении, когда пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Об этом в среду, 7 июня, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южнодонецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовска», - заявил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отметив, что цели наступления украинских войск достигнуты не были.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за три дня попыток контрнаступления украинские войска потеряли до 3715 военнослужащих, а также десятки единиц военной техники. По его словам, из-за провала своего наступления ВСУ решили усилить ударный потенциал за счет переброски сил с Херсонского направления.