Российские войска отразили атаку штурмовых подразделений ВСУ в ДНР Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вооруженные силы России отразили атаку штурмовых подразделений украинских войск в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, отметил генерал-лейтенант, на Времевском выступе группировка войск «Восток», авиация, ракетные войск и артиллерия отразили три атаки Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 190 украинских военнослужащих, восемь танков, 20 боевых бронированных машин и артиллерийскую систему М777 и гаубицы Д-20 и Д-30, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска сорвали попытки ВСУ прорвать оборону на Южно-Донецком направлении.