Премьер Кубы Крус осудил антироссийские санкции США Фото: pixabay.com

Кубинские власти осуждают антироссийские санкции США и намерены укреплять отношения с Москвой. Такое заявление сделал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время встречи с премьером России Михаилом Мишустиным.

— Я думаю, что сегодня, когда наши противники стараются установить полную гегемонию во всем мире, это лучший момент для того, чтобы мы работали над еще большим укреплением наших отношений, — заявил Крус.

Также он подчеркнул, что Куба осуждает попытки Запада «изолировать» Россию от участия в международных форумах и назвал русофобией политику западных стран. По его словам, сейчас они пытаются дискредитировать все, что связано с Россией.

При этом он добавил, что несмотря на обвинения Запада постоянно говорят, что Куба «продалась» России, руководство страны понимает, что укрепление российско-кубинских отношений — правильный путь.

Ранее KP.RU рассказывал, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус прибыл в Россию с целью расширения и укрепления сотрудничества двух стран.