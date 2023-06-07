Патрушев заявил, что США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что Вашингтон ведет против Москвы и Минска необъявленную войну.

Об этом Патрушев сообщил в рамках встречи с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем в Минске.

"Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран", - сказал Патрушев, отметив, что западные политики не скрывают своих намерений, указывая об этом в своих документах.

В ответ на это Александр Вольфович сказал, что гибридная война Запада против России и Белоруссии сейчас набирает обороты.

Отметим, Патрушев пробудет в Минске до 8 июня. Там он проведет консультации по линии ведомств обеих стран.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уличил коллективный Запад в планах рассорить братские народы России и Белоруссии.