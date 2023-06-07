Минобороны России сообщило об уничтожении украинских Су-27 и МиГ-29 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны России сообщило в среду, 7 июня 2023 года, об уничтожении двух украинских истребителей, Су-27 и МиГ-29, в разных частях линии боевого соприкосновения. Соответствующие данные были опубликованы в ежедневной сводке новостей военного ведомства РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29», - говорится в сообщении Минобороны.

Также сообщается о перехватывании 24 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», и уничтожении 22 беспилотников ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о продвижении российских войск на Херсонском направлении, где ВСУ потеряли большое количество военной техники, среди которой была американская гаубица М777.