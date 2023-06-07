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НовостиПолитика7 июня 2023 12:24

ВСУ потеряли 60 военных и американскую гаубицу М777 на Херсонском направлении

Противник продолжает нести потери, сообщили в Минобороны России
Дарья ЧИПУРНАЯ
В ходе огневого поражения российских войск противник понес серьезные потери

В ходе огневого поражения российских войск противник понес серьезные потери

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Войска РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих и технику на Херсонском направлении. Об этом в своей сводке от 7 июня сообщило Министерство обороны России.

Так, в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 пикапа, а также гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и американскую гаубицу M777.

В этот же день российские войска подавили атаку ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР и уничтожили два склада горючего 110 механизированной бригады ВСУ. Кроме того, как ранее писал KP.RU, 6 июня на Херсонском направлении украинские войска потеряли еще до 25 военнослужащих и самолет Су-25.

В общей сложности за три дня попыток контрнаступления ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и несколько десятков единиц техники.