Украинский дрон сбросил боеприпас на бригаду пожарных в Шебекино Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на пожарную команду, которая занималась ликвидацией возгорания в городе Шебекино, расположенном в Белгородской области. Об этом в среду, 7 июня, рассказал один из пожарных.

По его словам, дрон начал сбрасывать на снаряды на пожарную бригаду прямо во время тушения пожара. «Слава богу, все целы», - приводит РИА Новости слова пожарного.

Напомним, сегодня, 7 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино из реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град». По его словам, свыше 40 снарядов попали на территорию промышленной зоны города, где появились очаги возгорания. Глава региона также сообщил, что согласно предварительной информации пострадавших в результате обстрела нет.