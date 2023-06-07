Гладков: украинские войска выпустили по Шебекино более 40 снарядов из РСЗО «Град» Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска обстреляли город Шебекино из РСЗО «Град». Более 40 снарядов попали на территорию промышленной зоны города, где образовались очаги возгорания. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается, — говорится в сообщении.

Также он добавил, что по предварительной информации пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреливали территорию рынка города Шебекино, а из-за прямых попаданий снарядов образовались очаги возгорания. В результате этого обошлось без пострадавших.

Помимо этого стало известно, что российские войска и ФСБ сорвали попытку двух украинских подразделений прорваться в Белгородскую область 4 июня. Об этом сообщали в сводке Минобороны.