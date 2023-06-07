Ким Чен Ын запретил самоубийство в КНДР, назвав его «изменой социализму» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал самоубийство «изменой социализму», издав приказ, который вводит запрет на суицид в КНДР. Об этом пишет Mirror.

Как передает издание, лидер республики назвал суицид актом «измены социализму», приказав местным властям применять превентивные меры. Согласно источникам в Северной Корее, число самоубийств среди граждан КНДР выросло в этом году на 40% по сравнению с 2022 годом.

«В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей», - сказано в публикации.

Отмечается, что несмотря на изданный приказ, официальные лица на местах на данный момент еще не смогли найти подходящего метода для решения данной ситуации. «Большинство самоубийств были вызваны крайней нищетой и голодом, поэтому никто не может прямо сейчас придумать контрмеру», - сообщает источник издания.

Напомним, ранее политолог Сергей Марков рассказал, почему Ким Чен Ын несколько раз за два месяца появился на публике вместе со своей 9-летней дочерью Ким Чжу Э. По словам специалиста, глава КНДР рассматривает свою дочь в качестве преемницы на случай какой-либо попытки госпереворота или его убийства.