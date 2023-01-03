Ким Чен Ын все чаще появляется на публике с дочерью: политолог разгадал, что это значит

Ким Чен Ын с дочерью Фото: REUTERS

Лидер КНДР (Северная Корея) Ким Чен Ын уже несколько раз за два месяца появился на публике вместе со своей 9-летней дочерью Ким Чжу Э. О том, что это могло бы означать, рассказал политолог Сергей Марков.

По его мнению, прежде всего политик рассматривает свою дочь в качестве преемницы на случай какой-либо попытки госпереворота или его убийства.

- (Появления с дочерью нужны) Чтобы все видели - и американцы, и какие-то возможные внутренние враги, - что в случае чего будет кому прийти на его место и жесткой рукой навести порядок, - поделился предположением политолог с "Пятым каналом".

Кроме того, Марков допускает, что в некотором смысле это не рациональный расчет, а обычная отцовская гордость. Он считает, что Ким Чен Ыну нравится, что его дочь хорошо подготовлена к совместным появлениям на публике.

- Гордится тем, что она умная, смелая, разумная ... ему приятно такую прекрасную дочь вывести в свет. Одновременно она получает больше опыта, - рассказал эксперт.

Накануне Life.ru писал, что северокорейский лидер провёл встречу с военными, учёными и специалистами-техниками, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". После этого ЦТАК опубликовало снимок лидера КНДР Ким Чен Ына, который появился на публике в сопровождении дочери.