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НовостиПолитика7 июня 2023 14:02

Глава СНБО Украины Данилов опроверг начало контрнаступления ВСУ

Данилов заверил, что все «увидят» наступление, когда оно начнётся
Сергей КУДРИН
Глава СНБО Украины Данилов опроверг начало контрнаступления ВСУ

Глава СНБО Украины Данилов опроверг начало контрнаступления ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, общаясь с журналистами агентства Reuters, заявил о том, что так называемое «контрнаступление» ВСУ ещё не началось.

«Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его», - заявил Данилов.

Напомним, что 3 июня 2023 года ВСУ перешли в атаку на семи участках линии боевого соприкосновения, задействовав при этом пять бригад. Общие потери украинской армии при попытке контрнаступления, за три дня, составили 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, 5 самолётов, 2 вертолёта, 48 артиллерийских орудий и 53 беспилотника.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ понесли большие потери при попытке перейти в наступление под Артёмовском, куда направили поредевшую группировку с южнодонецкого направления, где та также получила жесточайший отпор и отступила. Цели ВСУ под Артёмовском также не были достигнуты.