Глава СНБО Украины Данилов опроверг начало контрнаступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, общаясь с журналистами агентства Reuters, заявил о том, что так называемое «контрнаступление» ВСУ ещё не началось.

«Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его», - заявил Данилов.

Напомним, что 3 июня 2023 года ВСУ перешли в атаку на семи участках линии боевого соприкосновения, задействовав при этом пять бригад. Общие потери украинской армии при попытке контрнаступления, за три дня, составили 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, 5 самолётов, 2 вертолёта, 48 артиллерийских орудий и 53 беспилотника.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ понесли большие потери при попытке перейти в наступление под Артёмовском, куда направили поредевшую группировку с южнодонецкого направления, где та также получила жесточайший отпор и отступила. Цели ВСУ под Артёмовском также не были достигнуты.