Популярная блогерша назвала впечатлившее ее в России явление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская актриса и блогерша китайского происхождения Фейя Цзоу назвала явлением, которое больше всего впечатлило ее в России. В шоу «Известь», она заявила, что уезжая зимой в Китай скучает по снегу.

«Снега я в Китае не видела», - заявила блогерша, комментируя вопрос о том, что ее больше всего впечатлило в России.

Как заявила Цзоу, по приезду в Китай, как правило она не бывает на севере страны, а прибывает в Пекине, а также Нанкине или Шанхае. «Там снега нет, а для меня это чудо природы, которое до сих пор откликается во мне. Я привыкла, но каждый раз восхищаюсь», - уточнила она.

По ее словам, в КНР она грустит из-за отсутствия там снега. «Я вспоминаю это прекрасное явление, и это до сих пор покоряет меня больше всего», - отметила она.

Напомним, в этом году снег пошел в Москве 6 мая. Как сообщалось, этот день стал одним из самых холодным за всю историю наблюдений.