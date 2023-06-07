Путин и президент ЮАР обсудили мирный план Африки по Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил мирную инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине с лидером Южно-Африканской республики Сирилом Рамафозой.

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», – сообщается на сайте Кремля.

Политики также рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой ко второму саммиту Россия – Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, и саммиту стран БРИКС, запланированному на август в ЮАР.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент ЮАР сообщил, что Путин и украинский лидер Владимир Зеленский готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Рамафозы, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону нужно представить инициативу, которая смогла бы помочь в разрешении конфликта.