Реликтовые осетровые рыбы могут исчезнуть из-за подрыва Каховской ГЭС, фото: администрация Новокаховского городского округа

Осетровый завод, единственный на территории Украины, был полностью затоплен из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Это создаёт риск полного уничтожения предприятия, из-за чего в регионе могут полностью исчезнуть реликтовые осетровые рыбы. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

«В результате разрушения Каховской ГЭС затоплен единственный на Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, которая может привести к исчезновению этих реликтовых видов в водоемах нашего государства», - заявили в ведомстве.

Днепровский осетровый рыбовоспроизводящий завод выпускал в водоёмы Украины порядка 1,5 млн молодых особей осетровых рыб каждый год, и работал с 1984 года, для воспроизводства осетров. Эти виды реликтовых рыб сильно пострадали из-за строительства плотин и дамб на Днепре.

Ранее KP.RU сообщил о том, что постпред России при ООН Василий Небензя чётко описал цели, которые преследовали ВСУ при подрыве Каховской ГЭС.