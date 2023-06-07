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НовостиПроисшествия7 июня 2023 16:12

Украинские СМИ сообщили о подъёме воды в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС

По словам местных жителей, уровень воды поднимается каждый час
Сергей КУДРИН
Украинские СМИ сообщили о подъёме воды в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС

Украинские СМИ сообщили о подъёме воды в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское издание «Страна», ссылаясь на сообщения жителей города Николаев, являющегося административным центром Николаевской области, сообщило о быстром подъёме уровня воды, прибывающей ежечасно.

«В Николаеве стремительно поднимается уровень воды», - сообщает издание.

Причиной резкого повышения уровня воды в городе стал подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области, и последующий разлив реки Днепр. Местные жители жалуются, что вода прибывает с большой скоростью, и с каждым часом захватывает всё новые и новые улицы города.

Ранее KP.RU сообщил о том, что мэр Новой Каховки, ближайшего к разрушенной дамбе населённого пункта, назвал ВСУ ответственными за разрушение сооружений, повлёкшее за собой разлив реки. Украинские власти и армия, а также стоящие за ними кураторы с Запада - истинные виновники катастрофы.