Мэр Новой Каховки назвал ответственных за разрушение Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские власти несут ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которое он назвал катастрофой.

«Разрушение ГЭС – это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет. Марионеточный украинский режим», - заявил глава администрации в эфире «Соловьев Live».

Напомним, сегодня, 6 июня, глава администрации Новой Каховки сообщил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области в ходе повреждения, которое было получено после ночных обстрелов. Как Леонтьев уточнил, сама дамба водохранилища не была разрушена, однако идет затопление территорий.

Кроме того, глава администрации Новой Каховки предупредил, что после частичного разрушения Каховской ГЭС будут проблемы с поставкой воды в Крым. Тем временем в «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии угрозы для Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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