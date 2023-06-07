Концерт Бузовой в Тель-Авиве отменили за несколько часов до начала

Archer Music: концерт Бузовой в Тель-Авиве 7 июня отменен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт певицы Ольги Бузовой в Тель-Авиве 7 июня отменили за несколько часов до его начала.

“Официальное заявление от компании Archer Music. В связи с несоблюдением технического райдера, а также ввиду некомпетентности организатора, мы вынуждены сообщить, что концерт Ольги Бузовой в Тель-Авиве седьмого июня отменяется по независящим от нас причинам”, — отметили представители артистки на странице “Вконтакте”.

Также в сообщении Archer Music отмечается, что все купленные билеты люди могут вернуть в места их приобретения и получить деньги обратно.

Подобный случай не является первым – в конце мая выступления Бузовой были отменены в городах Хайфа и Беэр-Шева. Местные СМИ отмечали, что причиной отмены концертов тогда становились местные активисты, осуждающие Бузову за ее поддержку спецоперации на Украине.

Сайт KP.RU рассказывал, как на Ольгу Бузову в Европе напали украинские провокаторы и как артистка вместе с волонтерами фонда “Здоровое Отечество” приезжала с гуманитарной миссией в Донецкую область.