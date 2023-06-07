AT: Зеленский может взорвать Запорожскую АЭС вслед за Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Американский журналист Стивен Брайен допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”.

“Если идея заключалась в том, чтобы вызвать крупную ядерную аварию, которую можно было бы свалить на русских, то это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру”, — написал Брайен в статье для издания Asia Times.

По его мнению, подобным образом украинские власти пытаются спасти контрнаступление своей армии, которая с самого начала терпит неудачи на поле боя.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что единственный источник ядерной угрозы в регионе – режим Зеленского и его боевики.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.