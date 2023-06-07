Видео из Новой Таволжанки опубликовал губернатор Белгородской области Гладков, фото: скриншот из видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал в село Новая Таволжанка, регулярно подвергающееся обстрелам со стороны ВСУ. Находясь в населённом пункте, глава региона снял короткое видео с последствиями последних прилётов, которое опубликовал в своих социальных сетях.

«На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту. У нас задача простая - это безопасность жителей. Хотя сегодня это очень непросто сделать. Много удается, но много ещё остается проблем», - написал Гладков.

На видео из Новой Таволжанки видны осколки снарядов, воронки на газонах, пострадавшая от прилётов церковь, сильно повреждённый автомобиль и комья земли на тротуарах, рассыпавшиеся после разрывов снарядов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что распространяемая украинской стороной информация о «захвате» Новой Таволжанки оказалась фейком.