Захват Новой Таволжанки диверсантами оказался очередным украинским фейком: "Прилеты и танки видели, но военных не встречали"

Жители Новой Таволжанки, отказавшиеся уехать Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Белгородские дороги – это не ухабистая донетчина. Идеально ровные, с выстриженными обочинами, и раскрашенными бордюрами. Сёла красивые, ухоженные, с новыми школами и административными зданиями. Пока украинцы мечтали влезть в Европу, чтобы им сделали красиво как там, в Белгородской области построили всё сами. Здесь чище и лучше, чем в Европе.

А со стороны це-Европы летят снаряды, оставляя дыры в новом дорожном полотне. Мы с коллегами-журналистами на скорости объезжаем их и посечённые взрывами ветки деревьев. Едем втроём: со мной корреспондент «КП-Белгород» Виталий Сочкан и фотокор ИТАР-ТАСС, корреспондент NEWSRU Никита Цицаги. У Виталия молдавские корни, у Никиты – грузинские, у меня – армянские. Такой вот русский мир.

Обезлюдевший въезд в Шебекино Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Решили проехать через Шебекино. Украинские телеграм-паблики и хитрые ЦИПСОшные каналы, притворяющиеся российскими, уверяют, что Новую Таволжанку якобы взяли под контроль вражеские боевики.

До недавних пор активные боевые действия на «старых российских» территориях не велись. Видимо, была политическая договоренность, подкреплённая газо- и аммиакопроводами. Но «партнёры» опять обманули, причём самым нелепым образом – создали неовласовцев - «русский добровольческий корпус»* - где есть без акцента говорящие по-русски спикеры-тиктокеры, и молчащие за кадром поляки.

«Русские сражаются с русскими», «Это они сами себя» - мусолят любимую тему украинские телеграм-мусорки, а их охотно цитируют респектабельные американские газеты. Их дрессированный читатель поверит в любые нелепицы.

БОГ ДОСТАНЕТ

По пути заехали в пару сёл – Графовку и Безлюдовку. Там были и прилёты, и погибшие. От последнего до Новой Таволжанки по прямой – километра два через лес. Но дорога идёт в объезд. А за лесом - столбы дыма до неба. По Таволжанке, как и по Шебекино, каждый день летят сотни снарядов – качественных, американских, доставшихся врагу бесплатно.

А сами американцы разводят руками и делают удивленные лица - мол, мы давали их не чтобы обстреливать территорию России. А сами лицемерно все грузят и грузят новые эшелоны.

Прилет у детсада в селе Графовка Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Там - за лесом - обезлюдевшая Зона, как из романа Стругацких, и в дыму от прилётов, кажется, что бродят неведомые чудища. А с этой стороны - ещё рай, с садами и электричеством. Но уже с пробитыми на улицах, полях и огородах дырами, полутораметрового диаметра.

В трёх селах Шебекинского района – Ивановке, Графовке и Безлюдовке – до июня жило больше 2 тысяч человек. Сейчас почти все уехали.

В опустевшей Графовке мы встретили хорошо одетую женщину, гуляющую во дворе с собакой. Зовут Татьяна, работает в магазине.

- Мы открыты до 14:00. Покупателей мало. Автобус из города не ходит. Такси сюда не поедет. Воду дают с 8 утра до 8 вечера. Электричество есть, но на Лесной поляне уже нет, - рассказала она, пока её пёс пытался нас облизать.

По электрической подстанции ВСУ стреляли в первую очередь, чтобы обесточить посёлок и заставить жителей уйти. Вместо подстанции попали в жилой дом, погиб человек.

Мы вышли на соседнюю улицу и остановились, чтобы сфотографировать яму от прилёта возле ограды детского сада. В этот момент по улице промчалась «Ока» и резко затормозила возле нас, будто это «гелендваген». Из машины высунулся парень в трениках, рядом с ним тявкнула крошечная собачка.

- Кто такие? Есть документы? – строго спросил парень.

Мы показали журналистские удостоверения и в свою очередь спросили, кто он сам.

Разрушенный украинским снарядом дом в селе Графовка, здесь погиб местный житель Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Тероборона! Охраняю посёлок от мародеров. У меня и форма есть, но я не ношу, чтобы с дронов не было видно, - объяснил парень, а потом показал нам огромную воронку в огороде, на котором поспела клубника. Сорвав и положив в рот красную ягоду, я почувствовал себя даосом из притчи, который висел над пропастью и радовался, увидев землянику.

Рядом пару раз грохнуло.

- В Безлюдовку прилетело? – предположил Виталий. Но мне показалось, что взрывы дальше и для нас пока безопасны. Хотя поднимающийся за лесом дым выглядел зловеще.

Неподалёку косил траву сморщенный сердитый мужичок.

- Почему не уезжаете? – окликнул его Никита.

- Куда ехать? Никуда не уедешь, сверху всё равно достанут, - проворчал мужичок, отставляя в сторону косу.

- Кто достанет? Дроны?

- Бог! - ответил косарь и вернулся к своему занятию.

Затишье перед обстрелами

В Безлюдовке мы не останавливались, я лишь отметил, что несмотря на некрасовское название «Горелово, Неелово, Неурожайка тож», это чудесное село с живописной церковью и домиками. Хотя сегодня его название стало говорящим. Проезжая по улицам, людей мы практически не встретили.

Прилет на кольце Шебекино - Таволжанка Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Выскочили на трассу и на развилке Шебекино – Новая Таволжанка, остановились, чтобы снять следы сильного прилёта, а заодно подумать, в какую сторону ехать. Рядом остановилась машина:

- Чего снимаете? Журналисты, что ли?

Семейная пара возвращалась из Новой Таволжанки. Забирали собаку и котёнка.

- Там прилёты, и танки разбитые видели, - сказала женщина, пока мужчина ловил выпрыгнувшего из машины и спрятавшегося между колёс котёнка. - Но военных мы не встречали ни на блокпостах, нигде. Только старики ходят, и очень тихо.

Мужчина изловчился и схватил пискнувшего котёнка. Пара быстро села в автомобиль и рванула в сторону Белгорода, а мы решили рискнуть и заехать хотя бы на окраину Таволжанки, раз уж там затишье после обстрелов.

За руль сел Виталий, как более опытный водитель. Я же получил возможность поснимать из окна машины. По дороге мы заметили бредущего человека с огромным черным мешком. Вид у него был отрешенный и нелюдимый, мы не стали его останавливать.

В селе было тихо. Над домами стелилась дымка, как из фильмов Тарковского, говорящая о недавних прилётах. Из опустевших бетонных блокпостов никто не вышел нам навстречу. Одиноко бродящая собака с интересом изучала вышедшего на дорогу ежа.

Шебекинский элеватор обстреливают особенно интенсивно Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Людей не было. Не было украинской военной техники или следов их присутствия. Не было слышно обычной для ближних стычек стрелкотни. Украинские паблики врут, но собственно, что мы хотели? Мы бьемся с их вооруженными силами, а они – с нашими мозгами и мозгами всех жителей планеты. И в этой битве им не жалко потерь и разрушенных городов, потому что в их битве каждый разрушенный дом, каждая смерть – это маленькая информационная победа, не важно хохочут они над нашими потерями или плачут над своими.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Шесть снарядов по пяти гражданским

Мы подъехали к одному из разрушенных снарядом домов, сделали пару кадров. За забором залаяла собака, с другой стороны отозвалась ещё одна. Хозяева бежали от обстрелов в спешке, кто-то из них вернулся, чтобы забрать лохматого друга, другие – нет.

- Проедем ещё немного вперёд, вдруг кого-то встретим? – предложил Никита.

Внутренне я напрягся, потому что тишина была слишком зловещей, а поднимающиеся от земли дымки – слишком красноречивыми. Но решил, рискнем, успеем. Мы проехали вперёд, остановились на перекрестке и вдруг увидели людей, семейную пару.

- Как вы здесь? Почему не уезжаете? – бросились мы с расспросами.

- А куда ехать? Зачем? А что там делать в этом Белгороде, без дома, без работы? – начали сердиться они. За разговором мы потеряли бдительность. Забыли, что стоим на открытой местности впятером. И не заметили вражеские дроны, висящие слишком высоко. Наша беседа продлилась несколько минут, как вдруг со страшным свистом грохнул снаряд и попал в стоящий напротив дом.

Следы от прилета и разрушенный дом в Новой Таволжанке Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Мы бросились в машину, но Виталий никак не мог её завести.

- Едем-едем! Сейчас другой прилетит! – кричал я. Но машина будто не слушалась чужого водителя. И слава Богу, потому что второй снаряд воткнулся прямо в дорогу, как раз там, где мы оказались бы, если б машина завелась.

Мы бросились прятаться за дома, а местные жители в противоположную сторону.

Куда бежать? Двери закрыты. Всё выглядело деревянным, хлипким. От снарядов не защитит. Мы забежали в небольшое кирпичное строение и укрылись там. Вжжжжж – хрясь! Снаряд попал в ещё один дом, рядом с которым мы только что стояли. Теперь уже полыхало два дома, а где-то между ними осталась машина, и было непонятно, жива ли ещё. И что делать, если она сгорит тоже?

Разрушенный при обстреле жилой дом в Новой Таволжанке Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Пока мы сидели в «укрытии», если можно так назвать строение с кирпичными стенами и деревянной крышей, прилетело ещё три снаряда, от ударов нам на голову сыпался мусор. Всего украинцы потратили шесть снарядов, чтобы уничтожить группу из пяти гражданских. Сожгли пару домов, разбили дорогу и, наверное, отчитаются о победе, выложив видео обстрела в тикток. Получат железные кресты с бантом и отпуск домой в Винницу.

Дождавшись затишья и поглядывая в небо, я сделал осторожную вылазку к перекрестку. Дома горели, но стоящая между ними машина осталась целой. Лишь в открытое окно залетел обломок шифера с крыши. Машина сразу послушалась хозяина, завелась, и мы поехали обратно в Белгород.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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