ФБР помогало Украине цензурировать заявления российских политиков в Twitter Фото: REUTERS

Журналист Аарон Мэйт опубликовал статью на платформе Substack, в которой раскрыл подробности взаимодействия Федерального бюро расследований США (ФБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) в вопросах цензурирования заявлений российских политиков. При этом журналист ссылается на утечку переписки между двумя ведомствами.

«В продолжении нашего разговора я присовокупляю список аккаунтов, которые получил на протяжении последних нескольких недель от Службы безопасности Украины. Эти аккаунты подозреваются СБУ в распространении страхов и дезинформации», - цитирует Мэйт одно из писем.

Согласно слитой переписке ФБР и СБУ, американское ведомство помогало Украине заниматься цензурированием постов людей и организаций, так или иначе связанных с Россией, или высказывающихся в её поддержку. Например, среди писем был и частичный список тех, кого американцы помогали цензурировать. Среди таковых: РИА Новости, RT и лично Маргарита Симоньян, РЕН ТВ и Первый канал, певец Олег Газманов, лидер КПФР Геннадий Зюганов, журналист Владимир Соловьёв и другие.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в апреле 2023 года ФБР запустила нелепую агитацию россиян через социальные сети.