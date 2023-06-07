Блогера и историка Понасенкова* подозревают в избиении 55-летнего мужчины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Историк и блогер Евгений Понасенков* (признан иноагентом) может быть причастен к избиению 55-летнего мужчины на Арбате, в Москве. Как сообщает «Пятый канал», Понасенков уже дал показания по этому делу, а в самой драке может быть замешан и его юрист - Рамис Зарипов.

«По словам самого блогера, пострадавший споткнулся и упал после того, как его толкнул Рамис Зарипов - юрист Понасенкова*. Якобы таким образом он отреагировал на оскорбления и непристойные слова пьяного незнакомца, который сам подошел к ним и начал провоцировать», - приводит «Пятый канал» показания историка.

Когда мужчина упал на землю - Понасенков* и Зарипов, по их словам, ушли, и не были в курсе дальнейших событий. Пострадавший же, как оказалось, получил серьёзную травму черепа, и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.

Как отметили на телеканале, их корреспонденты пытались дозвониться до Понасенкова*, или до Зарипова. Юрист от комментариев отказался, в то время как блогер упорно сбрасывает все входящие вызовы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что якобы наследник покойного Вячеслава Зайцева попал в базы данных судебных приставов.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иноагента на территории Российской Федерации