Зеленский обвинил Красный крест и ООН в бездействии в вопросах Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский остался «в шоке» от того, что Красный крест и Организация Объединённых Наций (ООН) отказались отвечать Киеву на некие вопросы о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом заявил в интервью изданию Bild.

«Мы не получили ответов. Я шокирован», - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, обе организации проигнорировали направленные им вопросы по данному инциденту, а те заявления, которые уже были опубликованы, Зеленский счёл чересчур «дипломатичными».

Помимо всего прочего, Зеленский решил обвинить обе организации в бездействии касательно подрыва гидроэлектростанции. По его мнению, ООН и Красный Крест бездействуют потому, что их представители до сих пор не приехали на Каховскую ГЭС.

Ранее KP.RU сообщил о девяти неопровержимых фактах, которые напрочь разрушают риторику Киева о якобы причастности России к подрыву Каховской ГЭС.