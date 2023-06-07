В Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Чугуеве. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучало в Харьковской области Украины в среду 7 июня. Об этом сообщили украинские СМИ. Речь идет о городе Чугуев, уточняет издание «Страна».

В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса министерства цифровой информации Украины. Также вечером 7 июня сирены воздушной тревоги включились в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины и в находящейся под контролем Киева части Запорожской областию.

Ранее сообщалось, что сирены прозвучали в среду 7 июня в 11:28 по московскому времени в Киевской, Волынской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях. За три минуты сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины, при этом в Сумской области местные СМИ сообщают о взрывах.