В Госдуме предложили уменьшить срок летнего отключения горячей воды до трех дней

В российской Госдуме предложили отключать горячую воду только на три дня. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Государственной думе предложили уменьшить срок летнего отключения горячей воды в российской столице и регионах до трех дней. С таким предложением выступил вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов.

Политик допустил, что современные технологии позволяют это сделать.

«Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», - сказал Чернышов РИА Новости, напомнив, что летнее отключение горячей воды в Москве и регионах длится не менее десяти дней.

Политик направил письмо с соответствующими предложениями в российское министерство строительства и ЖКХ.

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