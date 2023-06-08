Россиянам хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные контейнеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянам могут запретить выбрасывать одежду в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Инициативу предложил Российский экологический оператор, и она уже проходит стадию обсуждения с Минприроды, пишет Известия.

Сообщается, что авторы инициативы намерены предложить более экологичный способ избавления от старой одежды. Это будут специальные контейнеры и фандоматы, установленные в торговых сетях, специализирующихся на продаже одежды и обуви.

О том, что такое вторсырьё и какие отходы могут сдать в переработку россияне в 2023 году, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об экологических проектах в регионе в День экологии, который отмечался во всем мире 5 июня.

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Также сообщалось, что реликтовые осетровые рыбы могут исчезнуть из-за подрыва Каховской ГЭС.