Названа сумма переплат невысыпающимся россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работодатели переплачивают из-за неэффективности невыспавшихся российских сотрудников около 3,5 трлн рублей в год. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование Аналитического центра НАФИ, где также отмечают, что в недосыпе призналась почти половина работающих российских граждан.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику», - сообщают специалисты.

Отмечается, что переплаты в среднем составляют 291 млрд рублей за один месяц, или 3,5 трлн рублей за весь год. Исследователи заявляют, что последние подсчеты показали сумму на 100 млрд рублей в месяц больше, чем было в 2019 году.

Отмечается, что российский работник в среднем страдает от недосыпа четыре дня в неделю, а о самой проблеме недосыпа сообщило 48% опрошенных. Как уточняется, больше всего от недосыпа страдают люди в возрасте от 35 до 44 лет (59%).

Напомним, ранее врач-невролог Антон Тихоновский рассказал, что недостаток сна на постоянной основе может очень негативно сказываться на здоровье, приводя к инфаркту и инсульту.