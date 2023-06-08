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НовостиПолитика8 июня 2023 5:29

Генконсул КНР призвала СМИ России и Китая объединиться против гегемонии западной прессы

Генеральный консул КНР заявила о необходимости создать «правдивый образ страны-партнера»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генконсул КНР призвала СМИ России и Китая объединиться против гегемонии западной прессы

Генконсул КНР призвала СМИ России и Китая объединиться против гегемонии западной прессы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань призвала журналистов России и Китая объединиться, выступив против гегемонии западных СМИ.

«Надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», - заявила генконсул КНР в ходе «Медиасаммита».

Пяо Янфань также заявила, что СМИ в России не всегда точно отражают позицию Пекина по международным вопросам, отметив, что есть пространство для развития в данном направлении для того, чтобы в дальнейшем свести к минимуму догадки в медиаматериалах.

Напомним, накануне Global Times написало о том, что Вашингтон постепенно теряет свою гегемонию из-за текущего украинского конфликта. Как писал сайт KP.RU, в издании отметили, что на данный момент американские политики винят в этом только себя.