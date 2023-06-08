Несколько взрывов прогремело в Луганске Фото: соцсети

В Луганске прогремело несколько взрывов, передает РИА Новости.

Сообщается, что над городом поднимается черный дым, перед взрывами был слышен громкий звук. Как сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, предположительно, по городу был нанесен ракетный удар.

Напомним, 12 мая в Луганске прогремели взрывы, вызванные обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. При атаке на город ВСУ применили ракеты, дальность полета которых достигает 150 километров, сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко. Обстрел города мог быть приурочен Дню Луганской народной республики.

По предварительным данным, обстрел велся с применением крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства. В результате обстрела в некоторых домах выбило стекла. ВСУ обстреляли старое здание Луганской академии внутренних дел.