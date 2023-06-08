Белоруссия усилила охрану границы с Украиной силами спецназа

Белоруссия усилила охрану границу с Украиной силами спецназа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белоруссия усилила границу с Украиной силами специального назначения, сообщает Министерство обороны республики.

«Военнослужащие одного из соединений сил специальных операций Вооруженных сил продолжают выполнять задачи по усилению участков государственной границы Республики Беларусь на южном направлении», – говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, десантники сил спецназа используют дроны, тепловизионные приборы, ночные прицелы и готовы к различным вариантам развития обстановки.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что ни Украина, ни Польша не нападут на республику. Он отметил, что больше простых граждан переживает о том, чтобы Белоруссия не была втянута в «эту широкомасштабную бойню».

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 8 июня, белорусский лидер заявил, что сейчас важно не искать причины конфликта на Украине, а остановить его.