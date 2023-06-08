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НовостиПолитика8 июня 2023 8:04

Лукашенко призвал не искать причины конфликта на Украине

Важнейший вопрос – остановить боевые действия, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко призвал не искать причины конфликта на Украине Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Лукашенко призвал не искать причины конфликта на Украине Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас важно не искать причины конфликта на Украине, а остановить его.

Как заявил политик на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), «рано или поздно придется говорить о причинах, но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт».

Белорусский лидер добавил, что за последнее время было уничтожено большое количество техники Вооруженных сил Украины и погибло большое число украинских военных.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии заявлял, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года, а его инициатором была не Россия. Лукашенко обратил внимание, что многие из нынешних противников спецоперации еще в 2014 году требовали защитить русскоязычное население в Донбассе.

Напомним, российский лидер Владимир Путин во время выступления в Санкт-Петербурге объяснил причины начала спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона долгое время терпела, но ее обманули.