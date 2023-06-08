WhatsApp запустит каналы в мессенджере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В WhatsApp появятся каналы в мессенджере. О появлении новой функции сообщили в четверг, 8 июня, в блоге компании.

«Сегодня мы представляем каналы - простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций не выходя из WhatsApp», - сказано в анонсе компании.

Как уточняют представители сервиса, каналы будут расположены отдельно от чатов, а также сообществ в специальной вкладке «Актуальное». Администраторы каналов получат возможность публиковать в них фото, видео, сообщения, а также опросы и стикеры. Тем временем подписчики будут просматривать их.

Сообщается, что для более легкого поиска каналов разработчики мессенджера представят специальный каталог каналов с новостями от местных госорганов, а также с контентом об увлечениях.

«Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн», - отмечают в сообщении.

Администраторы смогут определять, кому разрешено подписываться на каналы, а также скрывать каналы для поиска по каталогу.

Уточняется, что нововведение будет доступно в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее представители WhatsApp сообщили о появлении функции редактирования отправленного сообщения в течение 15 минут.