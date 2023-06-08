Семь человек пострадали при нападении мужчины с ножом на востоке Франции Фото: REUTERS

Мужчина напал с ножом на людей на востоке Франции, ранения получили семь человек, в том числе шесть детей.

Как передает агентство France-Presse, трое детей находятся в критическом состоянии. Многим из пострадавших около трех лет, отмечается в сообщении.

В настоящее время, нападавший задержан полицией. В префектуре департамента Верхняя Савойя сообщили, что он сирийский мигрант, приехавший во Францию просить убежища. На место происшествия отправилась премьер-министр страны Элизабет Борн.

Напомним, в январе этого года мужчина напал с ножом на посетителей Северного вокзала в Париже, в результате нападения пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе сотрудник пограничной полиции. Злоумышленник был нейтрализован правоохранителями, он получил ранение и был госпитализирован.

В декабре 2022 в Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу, убив трех человек. Погибшие – двое мужчин и женщина – были курдами по национальности.