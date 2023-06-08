Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 июня 2023 9:50

Семь человек пострадали при нападении мужчины с ножом на востоке Франции

AFP: Семь человек пострадали при нападении мужчины с ножом на востоке Франции
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Семь человек пострадали при нападении мужчины с ножом на востоке Франции

Семь человек пострадали при нападении мужчины с ножом на востоке Франции

Фото: REUTERS

Мужчина напал с ножом на людей на востоке Франции, ранения получили семь человек, в том числе шесть детей.

Как передает агентство France-Presse, трое детей находятся в критическом состоянии. Многим из пострадавших около трех лет, отмечается в сообщении.

В настоящее время, нападавший задержан полицией. В префектуре департамента Верхняя Савойя сообщили, что он сирийский мигрант, приехавший во Францию просить убежища. На место происшествия отправилась премьер-министр страны Элизабет Борн.

Напомним, в январе этого года мужчина напал с ножом на посетителей Северного вокзала в Париже, в результате нападения пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе сотрудник пограничной полиции. Злоумышленник был нейтрализован правоохранителями, он получил ранение и был госпитализирован.

В декабре 2022 в Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу, убив трех человек. Погибшие – двое мужчин и женщина – были курдами по национальности.