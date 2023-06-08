Патрушев заявил о неспособности США «уничтожить» Россию и доминировать над миром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон желает «уничтожить» Россию, в затем перейти к противостоянию с Китаем, однако, как он отметил, у США не получится добиться доминирования в мире.

«Штаты заинтересованы в том, чтобы не состоялся многополярный мир. А очень серьезный полюс многополярного мира - Китай», - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев назвал конечной целью Вашингтона не Москву, а Пекин. «Тогда они добьются своей цели, как они считают, и будут доминировать в мире», - заявил он, но подчеркнул, что «это исключено».

Напомним, Патрушев заявил, что Вашингтон ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, пытаясь уничтожить национальное самосознание двух стран. Как писал сайт KP.RU, по его словам, западные политики не скрывают своих стремлений, указывая об этом в своих документах.