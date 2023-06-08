Названо число боеприпасов ВСУ, выпущенных по Шебекинскому округу за сутки. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 345 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу, расположенному в Белгородской области. Такие данные в четверг, 8 июня, привел глава региона Вячеслав Гладков.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в самом городе Шебекине за прошедшую среду, 7 июня, в результате обстрелов было повреждено несколько промышленных предприятий, а также здание гостиницы. По его словам, на данный момент уточняется количество поврежденных домовладений и машин.

В поселке Новая Таволжанка, где было зарегистрировано 40 прилетов, повреждено два многоквартирных дома и восемь частных домовладений.

Напомним, в среду, 7 июня, Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли город Шебекино из реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град», после чего на территории промышленной зоны появились возгорания.