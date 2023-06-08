Житель Белгородской области пострадал при атаке дронов-камикадзе ВСУ Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего пострадал местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, мужчина самостоятельно прибыл в Краснояружскую Центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Глава Белгородской области добавил, что в селе Староселье дроны-камикадзе атаковали объект связи.

Как писал сайт KP.RU, украинские войска за прошедшие сутки выпустили 345 различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу, расположенному в Белгородской области. В Шебекино за среду, 7 июня, в результате обстрелов было повреждено несколько промышленных предприятий, а также здание гостиницы.