Глава МИД Украины назвал ведущего телеканала Fox News Карлсона негодяем Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Завтрак на 1+1» резко раскритиковал бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, назвав его негодяем и украинофобом после слов журналиста об ответственности Киева за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее американский журналист в своем новом авторском шоу в Twitter, комментируя ситуацию вокруг прорыва Каховской ГЭС, заявил, что любой честный человек после изучения фактов, придет к выводу, что гидроэлектростанцию, скорее всего, взорвали украинцы, отметив также, что само разрушение станции ведет к «плохим» последствия для Украины, но еще больше вреда наносит России.