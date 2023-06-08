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НовостиВ мире8 июня 2023 10:53

Глава МИД Украины назвал ведущего телеканала Fox News Карлсона негодяем

Кулеба заявил, что американский журналист должен прекратить свое «грязную работу»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Украины назвал ведущего телеканала Fox News Карлсона негодяем

Глава МИД Украины назвал ведущего телеканала Fox News Карлсона негодяем

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Завтрак на 1+1» резко раскритиковал бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, назвав его негодяем и украинофобом после слов журналиста об ответственности Киева за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее американский журналист в своем новом авторском шоу в Twitter, комментируя ситуацию вокруг прорыва Каховской ГЭС, заявил, что любой честный человек после изучения фактов, придет к выводу, что гидроэлектростанцию, скорее всего, взорвали украинцы, отметив также, что само разрушение станции ведет к «плохим» последствия для Украины, но еще больше вреда наносит России.