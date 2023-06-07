Экс-ведущий Fox News Карлсон заявил о причастности Киева к разрушению Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом авторском шоу в Twitter прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС. По его мнению, любой честный человек, изучив факты, придет к выводу, что гидроэлектростанцию, скорее всего, взорвали украинцы.

«Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы», - заявил Карлсон.

Он пояснил, что разрушение ГЭС ведет к «плохим» последствия для Украины, но еще больше вреда наносит России. Он напомнил, что Киев в декабре прошлого года рассматривал возможность уничтожения гидроэлектростанции.

«Так что, если это было преднамеренным шагом, то речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», - резюмировал американский телеведущий.

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно во вторник, 6 июня. На территории Новокаховского городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти Херсонской области заявили, что разрушение конструкций плотины произошло по вине Вооруженных силы Украины и киевских властей.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая журналистам на вопрос о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил о том, что США не смогли никак подтвердить причастность России к этому инциденту.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственность за разрушения на Каховской гидроэлектростанции несут власти Украины. Он отметил, что Москва решительно отвергает обвинения в подрыве ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Киев ответственным за подрыв сооружений Каховской гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Украины как террористический акт.