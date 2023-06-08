Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Завет церквей TCCN»* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской религиозной организации «Завет церквей TCCN»* (Transformation Center Covenant Network, Transformation Center Church International).

«Функционирование организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства. Под видом распространения религиозного учения основатель организации Андрей Шаповалов создал деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности с целью сбора денег», – сказано на сайте ведомства.

Как заявили в Генпрокуратуре, собранные на территории России пожертвования использовались для поддержки Вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций, а также информационного освещения антироссийских акций по всему миру. Кроме того, считают в ведомстве, организация пытается сменить власть в РФ неконституционным путем и «изменить духовно-нравственные ценности» в стране.

Напомним, в мае этого года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace International*.

*Организации, деятельность которых признана в РФ нежелательной