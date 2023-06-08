«Яндекс» добился отмены решения биржи NASDAQ о делистинге акций Фото: Тимур ХАНОВ.

«Яндекс» в апелляции добился отмены решения американской биржи NASDAQ о делистинге акций. Таким образом, ценные бумаги российской компании останутся в биржевом списке.

«Американская биржа удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг, то есть ценные бумаги «Яндекса» останутся в биржевом списке», - говорится в заявлении компании.

В «Яндексе» отметили, что биржа учла аргументы о соблюдении интересов инвесторов и планируемой реструктуризации компании. В итоге делистинга не будет, но решение о приостановке торгов останется в силе, уточнили в «Яндексе».

Напомним, в марте NASDAQ объявила о намерении провести делистинг ценных бумаг российских компаний, в том числе Ozon, Яндекс, QIWI и HeadHunter. Тогда в «Яндексе» отметили, что делистинг их акций никак не повлияет на торги ее акциями на Московской бирже. В то же время в компании заявили, что будут оспаривать решение биржи.

Как писал ранее сайт KP.RU, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок.