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НовостиПолитика8 июня 2023 12:46

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Украинские войска задействовали 1 500 человек и 150 единиц бронетехники
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: ТАСС

Вооруженные силы России сорвали попытку украинских войск прорвать оборону на Запорожском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47 механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны. Силами разведки противник был обнаружен, нанесен превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны России.

Как отметил глава ведомства, на всех четырех направлениях Вооруженные силы Украины были остановлены, после чего отошли, потеряв при этом до 350 человек, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. Специально подготовленные резервные силы ВСУ свою задачу не выполнили, подчеркнул Шойгу.

Всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли 945 военнослужащих, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин и три самоходные артиллерийские установки Krab, добавил министр.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска сорвали попытки ВСУ прорвать оборону на Южно-Донецком направлении. Накануне ВС России отразили атаку штурмовых подразделений ВСУ в ДНР.