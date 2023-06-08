Вице-премьер Новак: Россия в 19 раз увеличила экспорт нефти в Индию в 2022 году Фото: REUTERS

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2022 году по сравнению с 2021 годом в 19 раз увеличила поставки сырой нефти в Индию, вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов и втрое увеличила поставки угля.

“По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 миллиона тонн, а угля – в 3 раза, до 20 миллионов тонн. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 год достиг уровня 6,2 миллиона тонн (в 2021 году – 3,1 миллиона тонн)”, — рассказал Новак в статье для журнала “Энергетическая политика”.

По словам вице-премьера, в 2022 году Россия в разы увеличила экспорт энергоресурсов не только в Индию, но и в Китай. Он отметил, что Россия является ведущим поставщиком нефти в Индию, и находится на втором месте по поставкам в Китай нефти и трубопроводного газа, а также занимает четвертое место по объему экспорта СПГ.

Напомним, в начале марта 2023 года Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. В отчете Минторга Индии сообщается о резком росте товарооборота между странами – за прошлый финансовый год объем товарооборота составил около 13 миллиардов долларов, а по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года достиг показателя в 39.8 миллиарда долларов.