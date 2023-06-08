Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 28 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По последним данным валютных торгов на Московской бирже, курс евро к рублю поднялся на 1,6%, и впервые с 28 апреля 2023 года превысил планку в 89 рублей. Об этом свидетельствуют публичные данные торгов.

Так, по данным на 17:14 8 июня 2023 года, курс евро продемонстрировал заметный рост, прибавив 1,55 % и подбираясь к 89 рублям, а уже на момент 17:32 перевалил эту планку, составив 89,05 рубля (+1,6%).

Курс доллара также поднялся, но незначительно, прибавив только 0,84% (82,66 рубля). Чуть более заметный рост показал юань, курс которого вырос на 1,03%, составив 11,596 рубля.

Ранее KP.RU сообщил о том, какие прогнозы дают экономисты в отношении курса доллара на июнь 2023 года.