Politico: десять конгрессменов США призвали Байдена дать Киеву дальнобойные ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа из десяти членов Конгресса США призывает американского президента Джо Байдена направить Киеву дальнобойные ракеты, о которых неонацисты так давно просят. В частности речь идёт об оперативно-тактических комплексах ATACMS. Об этом сообщает издание Politico.

«Я думаю, перевести их (ATACMS) из наших запасов и отправить на Украину <...> - приемлемый риск, пока мы переходим к следующему поколению дальнобойных ракет», - цитирует издание лидера группы конгрессменов, демократа от Колорадо, Джейсона Кроу.

Конгрессмены уверены, что Пентагон не хочет передавать Киеву ATACMS в связи с ограниченными запасами этих комплексов и ракет у самих американцев. Кроу указал на то, что долгосрочная политика США всё равно заключается в отказе от ATACMS, и переходе на более современное вооружение, а следовательно - их можно передать Украине.

Ранее KP.RU сообщил о том, что генсек НАТО Столтенберг заявил о полноценном снабжении Украины всем необходимым для наступления оружием.