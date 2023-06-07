Генсек НАТО Столтенберг: Украина получила достаточно оружия для наступления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о поставках вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) для совершения планируемого Киевом контрнаступления.

По словам Столтенберга, Киев получил достаточно вооружения от западных партнеров. Об этом генсек Североатлантического альянса сообщил в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность.

Ранее генсек НАТО анонсировал очередной пакет военной помощи киевскому режиму, который будет выделен на июльском саммите в Вильнюсе. В Великобритании, в свою очередь, признали, что западное оружие не поможет Украине одержать победу.