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НовостиВ мире7 июня 2023 16:04

Генсек НАТО Столтенберг: Украина получила достаточно оружия для наступления

Киевскому режиму передали достаточное количество вооружений, заявил Столтенберг
Дарья ЧИПУРНАЯ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о поставках вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) для совершения планируемого Киевом контрнаступления.

По словам Столтенберга, Киев получил достаточно вооружения от западных партнеров. Об этом генсек Североатлантического альянса сообщил в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность.

Ранее генсек НАТО анонсировал очередной пакет военной помощи киевскому режиму, который будет выделен на июльском саммите в Вильнюсе. В Великобритании, в свою очередь, признали, что западное оружие не поможет Украине одержать победу.