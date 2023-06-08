«АвтоВАЗ» показал удлинённый автомобиль Lada Aura на базе Vesta

Автомобиль Lada Vesta NG нового поколения в дилерском центре Lada "Техинком Строгино". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Сочи прошла выставка «Евразия – наш дом», в ходе которой концерн «АвтоВАЗ» представил новую модель Lada, основанную на базе уже легендарной Vesta. Новая Lada получила название Aura, и отличается удлинённым корпусом и рядом других нововведений. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Мы представили только что автомобиль, новинка этого форума - автомобиль Lada Vesta Aura - удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой, - Aura - Aurus - созвучно», - говорит директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Главная особенность Lada Aura - удлинённый корпус, за счёт чего пассажиры задних мест получили сразу 25 сантиметров дополнительного пространства. Салон нового автомобиля выполнен из натуральной кожи. Есть топовая стереосистема, двигатель мощностью 1,8 л, мощностью в 122 лошадиные силы, а также автоматическая коробка передач.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава «АвтоВАЗа» обсудил с губернатором Самарской области дальнейшее развитие концерна.