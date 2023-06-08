Губернатор Гладков сообщил о двух сбитых воздушных целях над Белгородом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российскими силами противовоздушной обороны в небе над Белгородом были сбиты две неопознанные воздушные цели. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили», - написал губернатор.
Гладков добавил, что оперативные службы уже находятся на месте падения осколков, и ведут учёт полученных повреждений.
Ранее KP.RU сообщил о том, что утром того же дня над Белгородом были уничтожены ещё две воздушные цели.
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