Губернатор Гладков сообщил о двух сбитых воздушных целях над Белгородом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскими силами противовоздушной обороны в небе над Белгородом были сбиты две неопознанные воздушные цели. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили», - написал губернатор.

Гладков добавил, что оперативные службы уже находятся на месте падения осколков, и ведут учёт полученных повреждений.

Ранее KP.RU сообщил о том, что утром того же дня над Белгородом были уничтожены ещё две воздушные цели.

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