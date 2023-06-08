Система ПВО поразила две воздушных цели над Белгородом

Системы ПВО сработали над Белгородом по двум воздушным объектам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две воздушные цели поразила система ПВО над Белгородом. Об этом утром четверга 8 июня сообщил в социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 19 населенных пунктов Белгородской области были атакованы со стороны Украины 2 июня 2023. Пять человек погибли, 16 получили ранения. 371 боеприпас прилетел на территорию Шебекинского городского округа.

Тем временем украинский диверсант, задержанный в мае в Тульской области, рассказал о подготовке теракта с «грязной бомбой».

Также сообщалось, что Минобороны РФ раскрыло подробности уничтожения диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.