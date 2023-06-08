Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 июня 2023 3:35

Система ПВО поразила две воздушных цели над Белгородом

Оперативные службы уточняют последствия
Мария ПАВЛОВА
Системы ПВО сработали над Белгородом по двум воздушным объектам.

Системы ПВО сработали над Белгородом по двум воздушным объектам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две воздушные цели поразила система ПВО над Белгородом. Об этом утром четверга 8 июня сообщил в социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 19 населенных пунктов Белгородской области были атакованы со стороны Украины 2 июня 2023. Пять человек погибли, 16 получили ранения. 371 боеприпас прилетел на территорию Шебекинского городского округа.

Тем временем украинский диверсант, задержанный в мае в Тульской области, рассказал о подготовке теракта с «грязной бомбой».

Также сообщалось, что Минобороны РФ раскрыло подробности уничтожения диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.